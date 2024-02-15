Украина заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске

По мнению Службы безопасности Украины, бизнесмен финансировал действия, которые были направлены на изменение украинских границ. При этом в ведомстве не уточняют, по каким статьям ему выдвинуто обвинение.

Также СБУ сообщает, что на Украине обнаружили и задержали двух топ-менеджеров, которые, по мнению ведомства, связаны с Дерипаской. Задержанными оказались руководитель компании «Глуховский карьер кварцитов» и якобы его куратор, действовавшие от лица бизнесмена. Им предъявили обвинение по двум статьям, которые также не были названы.

Олег Дерипаска стал одним из российских бизнесменов, попавших под санкции, предполагающие запрет на финансовые операции, блокировку активов и ряд других действий на Украине. В 2022 году украинский президент снова ввел эти же санкции против тех же предпринимателей и бизнесменов из России, либо выступающих на стороне России.