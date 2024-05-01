СБУ ведет поиск диверсантов в самом центре Киева

На территории Шевченковского района украинской столицы развернулись контрразведывательные мероприятия, которые проводит Служба безопасности Украины вместе с рядом других ведомств. Об этом было заявлено в телеграм-канале СБУ.

Военная служба правопорядка ВСУ, национальная полиция Украины – все они заняты помощью Службе безопасности Украины в ее нескольких мероприятиях, которые в данный момент ведутся в центре Киева. Эти мероприятия названы плановыми.

«Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность», - уточнила место проведения поисков СБУ в своем микроблоге.

Различные здания проверяются и обыскиваются, а у граждан ведется тотальная проверка документов. В связи с этим всех украинцев призывают соблюдать комендантский час, а также иметь при себе документы во время передвижения по улицам.

ранее сообщалось, что российской армией был нанесен удар по одному из зданий Харькова. В нем находились офицеры СБУ и сотрудники чешской разведки. Атака объекта производилась при помощи высокоточного оружия.