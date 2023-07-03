«СБУ вербуют глупцов и заставляют их идти против Отечества»: гражданин России хотел подорвать машину главы Крыма
Россияне назвали предателем «каратиста», который пытался убить Аксенова по приказу Киева
Фото: [ЦОС ФСБ РФ/ТАСС]
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла попытку покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова. По данным ведомства, теракт был спланирован украинскими спецслужбами.
Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, когда он извлекал из тайника взрывное устройство, с помощью которого собирался подорвать автомобиль Аксенова. Задержанный оказался гражданином России, завербованным СБУ. Он проходил на территории Украины специальный курс по подготовке к подрывной деятельности. СМИ сообщают, что мужчина получил позывной «Каратист».
«У этого «Каратиста» надо выведать все! Он на Родине теракт совершить пытался! А о родных подумал? Что их теперь ждет? Предатель»; «СБУ вербуют глупцов и заставляют их идти против Отечества. Проявить себя на передовой они даже со всей помощью НАТО не способны», — прокомментировали инцидент россияне.
Подозреваемого заключили под стражу на период следственных действий и возбудили против него уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и о незаконном обращении взрывных устройств.
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