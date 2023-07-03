«СБУ вербуют глупцов и заставляют их идти против Отечества»: гражданин России хотел подорвать машину главы Крыма

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, когда он извлекал из тайника взрывное устройство, с помощью которого собирался подорвать автомобиль Аксенова. Задержанный оказался гражданином России, завербованным СБУ. Он проходил на территории Украины специальный курс по подготовке к подрывной деятельности. СМИ сообщают, что мужчина получил позывной «Каратист».

«У этого «Каратиста» надо выведать все! Он на Родине теракт совершить пытался! А о родных подумал? Что их теперь ждет? Предатель»; «СБУ вербуют глупцов и заставляют их идти против Отечества. Проявить себя на передовой они даже со всей помощью НАТО не способны», — прокомментировали инцидент россияне.

Подозреваемого заключили под стражу на период следственных действий и возбудили против него уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и о незаконном обращении взрывных устройств.

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