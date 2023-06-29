«Матвей, держись, мы с тобой»: семиклассник столкнулся с буллингом из-за того, что поддерживает СВО

Мальчика из Крыма травят в школе за то, что он поддерживает СВО, сообщает Mash.

По данным журналистов, семиклассник уже несколько раз менял место учебы. Его мать заметила, что мальчик приходит с уроков подавленным. Женщина узнала, что ребенка толкают и обзывают старшеклассники за статус «Zачебурашим» в одной социальной сети.

Беседовать с обидчиками патриота приходил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), который не нашел состава преступления в действиях школьников. Со временем к буллингу подключились и одноклассники мальчика.

«Как такое вообще может быть? Получается, дети, которые занимаются травлей, воспитываются семьями, не поддерживающими действия нашего государства. Если дети такое себе позволяют, значит, это им вкладывают в головы родители»; «Этой ситуации нужно придать огласку. Матвей, держись, мы с тобой», — комментируют новость пользователи социальных сетей.

В школе считают происходящее «мальчишескими разборками» и не способствуют тому, чтобы семиклассника перестали травить за патриотическую позицию.

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