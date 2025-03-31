Сейсмолог Татевосян дал оценку вероятности возникновения угрозы цунами в России

По словам сейсмолога Рубена Татевосяна, цунами представляет угрозу ряду регионов нашей страны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что на Дальнем Востоке имеются зоны, где землетрясения могут вызвать разрушительные волны. Так, особую опасность представляет Курило-Камчатская дуга, которая известна своей сейсмической активностью.

По мнению специалиста, история уже знает примеры аналогичных катастроф. Так, это шикотанское землетрясение и сейсмическое событие в Петропавловске-Камчатском, сопровождавшиеся цунами.

Ранее сейсмолог Целентис предупредил об опасности отдыха на Эгейском море.