Сейсмолог Жигалин предостерег россиян от поездок в Турцию

По словам сейсмолога Александра Жигалина, сегодня лучше повременить с поездками в Турцию в связи с возможными землетрясениями, о которых предупреждают подземные толчки в Мармарисе. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что толчки в турецком городе магнитудой пять с небольшим баллов являются не очень сильным излучением. Разрушений было немного, прежде всего возникла паника. Однако повторение толчков не исключено, поэтому с поездками стоит повременить.

По мнению эксперта, лучше выбрать те места в Турции для отдыха, которые находятся подальше от пояса, проходящего к Тихому океану, это вообще весьма беспокойная часть планеты.

Ранее также сейсмолог Шебалин заявил, что в Турции ожидаются новые землетрясения.