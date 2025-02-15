Сейсмологи зафиксировали серьезное землетрясение в Республике Алтай
МЧС: в Республике Алтай отмечено землетрясение мощностью 6,4 балла
Фото: [pxhere.com]
В субботу, 15 февраля, в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение с магнитудой в 6,4 балла. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.
В субботу, 15 февраля, в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение с магнитудой в 6,4 балла. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.
«Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6.4 магнитуд», — указано в микроблоге.
В то же время толчки почувствовали и в соседнем регионе, в Алтайском крае. Их ощутили жители Барнаула, а также Белокурихинской, Бийской и Заринской зон.
З сутки до этого пресса сообщала о землетрясении на Южных Курилах. Оно имело мощность в 4,9 баллов. Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии 197 км к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а очаг располагался на глубине 62 км.