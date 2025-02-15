Сейсмологи зафиксировали серьезное землетрясение в Республике Алтай

В субботу, 15 февраля, в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение с магнитудой в 6,4 балла. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 15 февраля, в Кош-Агачском районе Республики Алтай было зафиксировано землетрясение с магнитудой в 6,4 балла. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

«Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6.4 магнитуд», — указано в микроблоге.

В то же время толчки почувствовали и в соседнем регионе, в Алтайском крае. Их ощутили жители Барнаула, а также Белокурихинской, Бийской и Заринской зон.

З сутки до этого пресса сообщала о землетрясении на Южных Курилах. Оно имело мощность в 4,9 баллов. Эпицентр находился в Тихом океане на расстоянии 197 км к юго-западу от необитаемого острова Симушир, а очаг располагался на глубине 62 км.