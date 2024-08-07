Сейсмологи зафиксировали землетрясение мощностью в 4,6 балла на территории Турции

Прошедшей ночью на 7 августа учеными было отмечено землетрясение в центральных районах Турции. Его мощность составила порядка 4,6 балла. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на сведения, полученные от Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли около 6:30 утра по московскому времени. В Турции в это время была половина третьего ночи. Очаг землетрясения залегал на глубине в 5 километров, он располагался в 27 километрах северо-восточнее от населенного пункта Козан.

Мощность землетрясения, по предварительным подсчетам, составила 4,6 балла. Турецкие власти пока не сообщали о каких-либо разрушениях либо жертвах.

Ранее пресса сообщила о землетрясении в Мексике. Там были отмечены подземные толчки мощностью в 5,4 балла.