В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько, расположенного в штате Герреро. Толчки впервые ощутили в 04:30 по местному времени (в 13:30 по московскому). В сообщении уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине одного километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях в результате инцидента нет.

Землетрясение представляет собой сейсмическое явление, вызванное внезапным освобождением энергии в земной коре, которые приводят к образованию сейсмических волн. Землетрясения могут быть вызваны различными факторами, включая тектонические движения, вулканическую активность и даже человеческую деятельность.

26 июля у берегов Мексики также зафиксировали сейсмологическую активность. Магнитуда землетрясения составила 5,4 балла по шкале Рихтера.