Родители нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского живут в городе Владимир. Им тяжело воспринимать новости о том, что их сын ушел «на сторону врага». Как пишет KP.RU , Сырский долго отказывался от должности.

Матери и отцу Сырского уже далеко за 80 лет. Более 10 из них они не видели сына, который неожиданно оказался в рядах ВСУ и построил карьеру до главкома украинской армией. Сами пенсионеры являются российскими патриотами.

Журналистам не удалось пообщаться с родными Сырского напрямую, они взяли несколько комментариев у других приближенных, например, секретаря домкома Натальи Алексеевны. Она отметила, что Александр — хороший человек, которого во время военной службы отправили на Украину. Там ему не нравилось: Сырский просился в армию РФ, но его пытались отправить воевать в Чечню. В итоге молодой и подающий надежды военный остался в рядах украинской армии и, вероятно, что-то его изменило.

«Да, после 2014 года уже и не приезжал. Его тоже можно понять: у него там теперь семья, дети, квартира, дача. Но я помню, как он говорил, когда приезжал: «Мы сидим с украинскими военными в одном штабе, половина русских, половина их. И мы их всех ненавидим. Потому что они хитрые, скользкие, пронырливые, извиваются, как ужи». Это его слова», — отметила собеседница KP.

Несмотря на очевидный раскол в семье, Сырский не забывает звонить родителям. Наталья Алексеевна, которая дружна с мамой главкома, полагает, что Сырский отказывался от повышения долго.

«А сейчас, видно, не смог отказаться. Мы же не знаем, что ему там грозило, если бы отказался», — отметила женщина.

Ранее Александр Сырский обратился в военным Украины. Обозреватели выяснили, откуда у нового главкома ВСУ прозвище «мясник», и чем он запомнился до вступления в должность.