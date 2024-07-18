Секретная служба сочла подозрительным стрелявшего в Трампа за час до выступления

Американская Секретная служба заметила подозрительное поведение покушавшегося на политика Дональда Трампа Мэтью Крукса за час до того, как тот произвел выстрел. Соответствующее заявление сделал местный сенатор Джон Баррассо в беседе с телевизионным каналом NBC News .

По словам политика, Крукс был подмечен сотрудниками ведомства, как подозрительный еще до начала выступления Трампа. Сенатор подчеркнул, что у него были замечены дальномер и рюкзак, но Секретная служба потеряла мужчину из виду. За такую ошибку никто не решился взять на себя ответственность, указал Баррассо.

Он также добавил, что глава ведомства Кимберли Читл должна уйти со своей должности после допущения подобного провала.

Ранее журналист Алекс Джонс выдвинул предположение, что Трамп мог стать целью покушения по вине своих заявлений по поводу Украины.