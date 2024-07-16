Алекс Джонс: Трамп мог стать целью из-за его заявлений о помощи Украине

Американский журналист Алекс Джонс в разговоре RT заявил, что причиной нападения на экс-президента Дональда Трампа могла стать его позиция по Украине. Известно, что политик выступал против финансовой помощи Киеву.

Журналист придерживается мнения, что Трампа пытались убить из-за его слов про Украину. Республиканец предлагал прекратить финансирование и другую помощь Киеву, ведь на это уходит колоссальное количество средств и усилий. Все это можно было пустить на решение внутренних проблем. Такую позицию в США поддерживают многие, именно по этой причине гибель Трампа привела бы к гражданскому столкновению и кровопролитию.

Как напомнил Алекс Джонс, покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди также произошло из-за его позиции по Вьетнаму. Тогда он призывал вывести американские войска из страны.

«Приказ он отдал в сентябре. Потом был октябрь, а в ноябре его убили. С Трампом то же самое... Он говорил, что в первый же день урежет американское финансирование, а это 80% украинской войны», — сказал собеседник.

Кто на самом деле стоит за покушением на Трампа неизвестно. Нападавшего ликвидировали, но так и не поняли его мотивов. Журналист считает, что здесь приложило руку «глубинное государство», сталкивающее людей по политическим, расовым и религиозным мотивам.

Ранее сообщалось, что в США обвинили Иран в подготовке покушения на Трампа.