Секретная служба США признала, что не проверила территорию гольф-клуба, где произошло второе покушение на Трампа

Американская Секретная служба признала, что не осуществила предварительный осмотр территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на жизнь бывшего президента и нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщила газета New York Times.

Временный руководитель Секретной службы Рональд Роу, по данным издания, отметил, что посещение гольф-клуба не значилось в расписании Трампа на 15 сентября.

«Роу подчеркнул, что в официальной программе кандидата от республиканцев не было запланировано посещение гольф-поля», — информирует газета.

Роу не уточнил, означает ли это, что у агентов Секретной службы не было возможности обследовать территорию. Кроме того, газета приводит данные ФБР, согласно которым подозреваемый в покушении находился рядом с гольф-клубом почти 12 часов до того, как началась стрельба.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении покушения на Трампа связывался с ВСУ.