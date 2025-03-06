ГП подала иск против Universal Beverage Company

Генеральная прокуратура инициировала судебное разбирательство против американской Universal Beverage Company, владеющей консервным производителем «Главпродукт», о чем свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел, сообщил РБК.

В качестве соответчиков по иску привлечены Леонид Смирнов, акционер группы «Главпродукт, и Universal Company 2000. Иск от заместителя генпрокурора зарегистрирован 5 марта, дата рассмотрения пока не определена.

В середине октября 2024 года компании, входящие в группу «Главпродукт» (производящую широкий ассортимент консервированной продукции), были переданы во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина.

По данным Генпрокуратуры, Леонид Смирнов и иностранные компании Universal Cоmpany 2000 и Universal Beverage Cоmpany совершили действия, представляющие угрозу для экономической независимости России.

Как утверждает источник РБК, Смирнов и подконтрольные ему зарубежные фирмы в нарушение законодательства предприняли попытку вывести активы ГК «Главпродукт» за рубеж.

Утверждается, что в период с 2022 по 2024 год на счета в американском банке JPMorgan Chase было переведено около 1,38 млрд руб. в иностранной валюте под видом распределения прибыли.

Ранее сообщалось, что директор по закупкам компании-гиганта «Макфа» задержан по делу о взятке.