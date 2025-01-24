Село в Брянской области подверглось воздушной атаке ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном пострадавшем при атаке украинских сил на село Хинель 24 января.

Глава приграничного региона сообщил, что в ходе атаки ВСУ ранения получил сотрудник теробороны СГУП ЦСН «Защита», который выполня задачи по отражению террористической атаки. Противник нанес удар дроном-камикадзе по селу Хинель, где мужчина получил осколочные ранения. Сейчас ему оказывают необходимую помощь в больнице.

Напомним, что 24 января ВСУ также атаковали Горловку в ДНР. В ходе обстрела пострадали 12 человек, а один из раненых погиб. Из-за нападения на жилой массив «Строитель» более 20 домов также остались без отопления.

Продолжается противостояние украинским силам и в Курской области. Регулярно под угрозой и другие приграничные регионы.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 января в России отразили одну из самых крупных атак противника за начало 2025 года.