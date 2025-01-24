В Горловке женщина погибла и 12 получили ранения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Приходько.

Он также уточнил, что атака была совершена на жилой массив «Строитель», а из-за агрессии украинских военных в том числе без отопления остались жители 22 домов. Согласно опубликованной местными властями информации, с начала суток в сумме было зафиксировано пять артиллерийских обстрелов, при которых применялись 155-мм орудия.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ с помощью дрона атаковали в Рязанской области дома цыганского барона, в котором проживают 18 человек, в том числе 12 детей. Власти региона пообещали, что помогут в восстановлении поврежденного сооружения.