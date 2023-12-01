Семь автомобилей столкнулись на федеральной трассе в Московской области
Фото: [пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Массовое ДТП случилось на восемьдесят девятом километре автодороги М-10 в подмосковном Клину.
По предварительным данным, столкнулись семь автомобилей, следовавших в попутном направлении, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Авария произошла сегодня около полудня. В результате один из водителей получил травмы. Мужчину доставили в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия частично ограничено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в Можайске водитель маршрутки совершил наезд на 99-летнюю пенсионерку.