Семь автомобилей столкнулись на федеральной трассе в Московской области

Массовое ДТП случилось на восемьдесят девятом километре автодороги М-10 в подмосковном Клину.

По предварительным данным, столкнулись семь автомобилей, следовавших в попутном направлении, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Авария произошла сегодня около полудня. В результате один из водителей получил травмы. Мужчину доставили в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия частично ограничено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Можайске водитель маршрутки совершил наезд на 99-летнюю пенсионерку.