Семь часов понадобилось спасателям на ликвидацию лесного пожара в Балашихе

Лесной пожар произошел накануне в четырех километрах от деревни Русавкино-Романово в городском округе Балашиха, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание обнаружили местные жители. Изначально его площадь составляла один гектар, затем из-за ветра она увеличилась до 1,5 гектара.

На место оперативно прибыли восемнадцать специалистов личного состава лесопожарных формирований и одиннадцать единиц техники. На ликвидацию пожара ушло семь часов.

В областном Комлесхозе уточнили, что возгорание было низовым. Оно произошло по вине человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам контролировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.