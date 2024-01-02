Более 12 часов понадобилось спасателям на ликвидацию пожара в жилом доме под Дмитровом
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
В подмосковной деревне Ассаурово Дмитровского городского округа произошел пожар. Там вспыхнул жилой дом.
Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, сведения о возгорании поступили спасателям накануне около полуночи. Сегодня в час дня последствия пожара были полностью ликвидированы.
К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Еще один крупный пожар произошел этой ночью в подмосковной деревне Бабинки. На ликвидацию возгорания в жилом доме спасателям понадобилось около семи часов. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в садовом товариществе под Солнечногорском вспыхнул двухэтажный дом.