Более 12 часов понадобилось спасателям на ликвидацию пожара в жилом доме под Дмитровом

В подмосковной деревне Ассаурово Дмитровского городского округа произошел пожар. Там вспыхнул жилой дом.

Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, сведения о возгорании поступили спасателям накануне около полуночи. Сегодня в час дня последствия пожара были полностью ликвидированы.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Еще один крупный пожар произошел этой ночью в подмосковной деревне Бабинки. На ликвидацию возгорания в жилом доме спасателям понадобилось около семи часов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в садовом товариществе под Солнечногорском вспыхнул двухэтажный дом.