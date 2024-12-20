Семь человек погибли в тюрьме Мексики в результате вооруженного бунта

В тюрьме, которая находится на юге Мексики, заключенные открыли огонь по правоохранителям. В итоге пострадало более десятка человек. Об этом сообщило мексиканское издание La Voz del Interior.

Волнения в мексиканской тюрьме, которая находится на юге страны, начались из-за перевода двух арестованных в другое место. После этого заключенные начали стрелять в полицейских, а затем они подожгли мусор и мебель. Из-за этого погибли семь человек, еще 10 получили ранения и травмы. Среди пострадавших насчитывается четверо правоохранителей.

Противостояние полиции и осужденных длилось несколько часов. По итогам проведенной силовой операции у заключенных было изъято большое количество оружие: пять пистолетов, винтовка, граната, 14 ножей и 23 мачете. Помимо этого, у них было найдено самодельное оружие, наркотики, мобильные телефоны и даже радиостанция.

Ранее сообщалось, что в военном изоляторе Якутска произошел пожар. В нем содержались военнослужащие, самовольно оставившие свои части. При ЧП погибли как минимум пять человек, еще семеро были госпитализированы из-за отравления дымом.