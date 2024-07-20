Семь человек получили ранения в результате обстрела ВСУ Шебекино

Семь мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, где им оказывают необходимую помощь.

Снаряды попали в два многоквартирных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и балконные плиты. Также пострадали два коммерческих объекта и производственное здание.

В одном из домов начался пожар из-за возгорания газопровода, но его удалось оперативно потушить.

Об очередных ударах по Белгородской области Гладков сообщал в четверг, 18 июля. Тогда никто из людей серьезно не пострадал.