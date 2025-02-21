Семь кораблей и 28 самолетов КНР приблизились к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к острову 28 военных самолетов и семи кораблей НОАК через социальную сеть X. Из них 25 самолетов пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, который отделяет Тайвань от материкового Китая.

По данным тайваньского оборонного ведомства, к 6:00 (час ночи по мск) 21 февраля было зафиксировано 28 вылетов НОАК и семи боевых кораблей, действующих вблизи Тайваня. Из этих 28 воздушных судов 25 пересекли срединную линию и вошли в зоны ПВО Тайваня на севере и юго-западе.

Тайваньская оборона регулярно отслеживает как военные самолеты, так и корабли из Китая. Тайвань находится под управлением своей собственной администрации с 1949 года, когда остатки сил Гоминьдана под руководством Чан Кайши (1887-1975) бежали на остров после поражения в гражданской войне в Китае. Пекин рассматривает Тайвань как одну из своих провинций.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) «Синьгуан Саньюэ» в городе Тайчжун на Тайване погибли четыре человека.