Семь операторов связи в Нижегородской области оштрафовали за передачу подменного трафика

В Нижегородской области выявили масштабную проблему, подрывающую безопасность сотовой связи. Полицейские обнаружили, что семь операторов допустили передачу так называемого подменного трафика — когда звонки и данные идут в сеть с искаженными или фальшивыми абонентскими номерами. Это создает лазейки для мошенников, которые маскируют свои настоящие номера, чтобы обманывать людей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Суть нарушения в том, что операторы, получив сигнал о недостоверных данных, не прекращали обслуживание таких звонков и передачу данных. В 2025 году по этому поводу было возбуждено уже 19 административных расследований. Это не просто технический сбой, а сознательное игнорирование правил, которое ставит под угрозу миллионы абонентов.

Последствия для нерадивых компаний уже наступают. Суды региона рассмотрели первые четыре дела и выписали штрафы на общую сумму более двух миллионов рублей. Это серьезный финансовый удар, который должен заставить всех участников рынка строже контролировать проходящий через их сети трафик.

Итогом этой масштабной проверки становится очистка информационного пространства. Жесткие меры призваны не только наказать нарушителей, но и создать прецедент, после которого операторы будут вынуждены усилить фильтрацию трафика. В конечном счете, это повысит защищенность обычных пользователей от навязчивых звонков мошенников и сделает цифровую среду чуть более безопасной.

