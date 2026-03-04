Семь ударов ножом из-за развода: экс-супруг медсестры рассказал о мотиве убийства в больнице

Как пишет телеграм-канал Mash, нападавший нанес женщине не менее семи ударов ножом в шею и туловище. На допросе он заявил, что причиной расправы стал развод с погибшей. Трагедия произошла в поселке Рефтинский, однако, по данным местных властей, женщина работала в городской больнице Асбеста и пришла в медучреждение по личному вопросу, а не на смену.

Личность задержанного характеризуется множественными нарушениями закона. Ранее он был судим шесть раз по статьям, связанным с кражами, причинением вреда здоровью различной степени тяжести, угоном автомобиля и нарушением правил дорожного движения. Последний срок мужчина отбывал в колонии N 4 в поселке Сосьва, откуда освободился еще в 2008 году.

В социальных сетях злоумышленник публиковал фото и рисунки детей, перемежая их контентом экстремистского толка и запрещенного в РФ движения АУЕ*, а также был подписан на паблики порнографического содержания. В последнее время он занимался продажей стиральных машин.

У погибшей Виктории остались шестеро дочерей. Сейчас они переданы под опеку сестры убитой женщины. В отношении бывшего супруга возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России