Семь ударов ножом из-за развода: экс-супруг медсестры рассказал о мотиве убийства в больнице
Фото: [Медиасток.рф]
В Свердловской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей супруги — медсестры Виктории Блискуновой — прямо в здании поликлиники.
Как пишет телеграм-канал Mash, нападавший нанес женщине не менее семи ударов ножом в шею и туловище. На допросе он заявил, что причиной расправы стал развод с погибшей. Трагедия произошла в поселке Рефтинский, однако, по данным местных властей, женщина работала в городской больнице Асбеста и пришла в медучреждение по личному вопросу, а не на смену.
Личность задержанного характеризуется множественными нарушениями закона. Ранее он был судим шесть раз по статьям, связанным с кражами, причинением вреда здоровью различной степени тяжести, угоном автомобиля и нарушением правил дорожного движения. Последний срок мужчина отбывал в колонии N 4 в поселке Сосьва, откуда освободился еще в 2008 году.
В социальных сетях злоумышленник публиковал фото и рисунки детей, перемежая их контентом экстремистского толка и запрещенного в РФ движения АУЕ*, а также был подписан на паблики порнографического содержания. В последнее время он занимался продажей стиральных машин.
У погибшей Виктории остались шестеро дочерей. Сейчас они переданы под опеку сестры убитой женщины. В отношении бывшего супруга возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России