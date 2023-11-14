Семь женщин и подросток пострадали в массовом ДТП в Курске

В Курске столкнулись четыре машины во вторник, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

По данным полицейских, в массовом инциденте с участием четырех авто (среди них два маршрутных такси) пострадали сразу восемь человек, среди них семь женщин и один подросток. По предварительной информации, у всех состояние средней степени тяжести.

Стало известно, что ДТП случилось на улице Ленина – столкнулся ПАЗ и автобус Ford, который въехал в «Ладу Гранта», а та, по инерции, в УАЗ. Пострадавшие находились в ПАЗе и в «Форде». Прокуратура Курской области контролирует расследование инцидента.