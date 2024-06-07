Соединенные Штаты хотят, чтобы их стратегия в области применения ядерного оружия была более ориентирована на соперничество с другими странами. В связи с этим они изменят свои старые планы. Об этом сообщил портал Semafor.

В своей статье автор опирается на точку зрения неназываемого источника из американской администрации. Тот уверен, что старая стратегия по применению ядерных вооружений будет сменена на более уверенную.

«Китай и Россия в последние годы отвергали предложения США относительно обсуждения контроля над вооружениями», - сказано в качестве причины для смены вектора в данной стратегии.

Соединенные Штаты будут стремиться опираться на конкурентную борьбу между государствами, чтобы показать и РФ, и КНР, что их политика отказа от взаимодействия будет ухудшать мировую безопасность. О смене стратегии должен объявить специальный помощник президента США Пранай Вадди. Это произойдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин высказался о политике США по поддержанию Украины. За счет данной поддержки конфликт не может завершиться, что влечет за собой новые жертвы. Если Вашингтон прекратит поставлять ВСУ оружие, то боевые действия прекратятся всего через 2-3 месяца.