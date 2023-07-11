Семьдесят боеприпасов времен ВОВ обнаружили поисковики под Рузой

Семьдесят боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили добровольцы поискового отряда «Эхо войны» в лесу недалеко от деревни Матвейцево Рузского городского округа.

Специалисты поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса» идентифицировали находку. Это оказались артиллерийские снаряды и минометные мины разных калибров, рассказал замначальника отряда Денис Совенков. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Найденные боеприпасы были ликвидированы взрывотехниками недалеко от места, где был обнаружен схрон.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли альпиниста, который сорвался упал с четырехметрового склона на тренировочной базе под Рузой.