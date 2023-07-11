«Сверху придавило валуном»: в Подмосковье спасли альпиниста, сорвавшегося с вершины склона

Работники 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и сотрудники федеральной воинской части «Устье» помогли альпинисту, который сорвался с четырехметровой высоты на тренировочной базе под Рузой.

Как рассказал замначальника части Владимир Старостин, слова которого приводит пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел в воскресенье во время тренировки команды альпинистов. Один из спортсменов закрепил снаряжение на большом камне, который неожиданно сдвинулся и упал вниз вместе с альпинистом, придавив его.

Находившиеся рядом спортсмены сдвинули камень и вызвали спасателей. Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они осмотрели пострадавшего и произвели иммобилизацию ног. Затем альпиниста зафиксировали на жестких носилках и переместили с крутого спуска в машину скорой помощи.

Мужчину госпитализировали в подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли 87-летнюю пенсионерку, которая три дня пролежала на полу дачного дома.