Семьдесят процентов обращений в Систему-112 Подмосковья связаны с вызовом врача

На номер 112, согласно статистике, жители Подмосковья чаще всего обращаются за скорой медицинской помощью. В текущем году ей было адресовано семьдесят процентов вызовов экстренных служб, рассказали в пресс-службе Системы-112 Московской области.

После медиков самой востребованной является полиция, в том числе ГИБДД. В этом году на нее пришлось почти четверть вызовов — двадцать три процента. Еще семь процентов обращений адресованы другим службам, в том числе пожарной охране.

Связаться с операторами подмосковной Системы-112 можно также через СМС-сообщение, программу Skype, чат-бота, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и мобильное приложение «112 МО».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье застраховали всех работников скорой медицинской помощи.