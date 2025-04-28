Семье погибшей в дагестанском каньоне туристки пообещали оказать необходимую помощь

Семье жительницы Ярославской области, которая погибла во время столкновения катера со скалой в Сулакском районе Дагестана, окажут всю необходимую поддержку. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал глава республики Сергей Меликов.

Руководитель региона выразил свои соболезнования семье девушки, приехавшей из Рыбинска и погибшей во время инцидента, а также ее близким.

«Семье будет оказана необходимая поддержка. Пострадавшим уже предоставляется медицинская помощь», — указал он.

Меликов добавил, что во всех подробностях ЧП уже разбираются. Будут приняты необходимые меры, чтобы такие происшествия больше не повторялись.

Свой комментарий сделали представители Следственного комитета. Они сообщили, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшими за собой смерть человека.

Ранее сообщалось, что в больницы Дагестана попали шесть человек после того, как катер врезался в Сулакском каньоне в скалу и перевернулся. Среди пострадавших двое мужчин и четыре женщины. Все они являются приезжими из различных российских регионов.