«Семейный подряд»: мать и сына, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержали в Пушкино

Двоих жителей дачного поселка Черкизово Пушкинского Городского округа задержали сотрудники полиции по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, по месту жительства у 54-летней матери и 35-летнего сына были обнаружены и изъяты почти шестьдесят пакетов из полимерного материала с неизвестным веществом. Вес каждого из них составил около десяти граммов. По результатам проведенного исследования содержимого одного из пакетов, вещество оказалось мефедроном.

Также были обнаружены и изъяты: одна стеклянная банка с веществом и восемь инъекционных шприцев с жидкостью, электронные весы в количестве трех штук и упаковочный материал. Изъятые вещества хранились для последующего незаконного сбыта.

Следователем в отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 30, а также статьей 228.1 УК РФ. Обвиняемым избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

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