В Подмосковье спасли пенсионерку с инвалидностью, которая три дня пролежала на полу в квартире

Работники 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь 79-летней женщине с инвалидностью, которая три дня пролежала на полу в собственной квартире, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Дубне. О происшествии операторам Системы-112 рассказал сосед пенсионерки. По словам мужчины, пожилая женщина почувствовала себя плохо и упала. Подняться самостоятельно она не смогла. Кроме того, у нее сломался мобильный телефон.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они осмотрели пострадавшую, аккуратно переложили ее на кровать и оказали психологическую помощь. Как отметил замначальника части Александр Проценко, от госпитализации пенсионерка отказалась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли котенка, который двое суток просидел на дереве.