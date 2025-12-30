Семейный скандал с последствиями: сына дагестанского чиновника арестовали после погрома, отец ушел в отставку

В Дагестане перед судом предстал сын бывшего районного чиновника. Молодого человека и его сообщника обвиняют в организации погрома в местном магазине, после чего дело получило значительный общественный резонанс, пишут в Telegram-каналах.

По данным следствия, отпрыск экс-председателя Собрания депутатов Кумторкалинского района Баммата Абсаламова вместе с другом устроил массовую драку в одном из торговых заведений, в результате чего была серьезно повреждена собственность и причинен значительный материальный ущерб.

После инцидента отец молодого человека, Баммат Абсаламов, принял решение сложить свои депутатские полномочия, что стало беспрецедентным шагом в контексте подобных происшествий. Тем временем суд счел обвинения достаточными для применения строгой меры пресечения. Обоих участников погрома арестовали до конца февраля, пока следственные органы завершают расследование и готовят материалы для последующего судебного разбирательства.

