Семейный скандал с уголовным делом: как замечание о пьянстве привело к тому, что пенсионер достал револьвер

В Севастополе правоохранительные органы раскрыли уголовное дело в отношении 70-летнего пенсионера, который в состоянии обиды и алкогольного опьянения угрожал своему зятю незаконно хранившимся револьвером. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу.

Согласно информации ведомства, мужчина проживал на одной жилплощади со своей дочерью и ее мужем и злоупотреблял спиртными напитками. В один из вечеров, когда пенсионер вновь был нетрезв, родственники сделали ему замечание по поводу его образа жизни. Ночью, не сдержав обиды, пенсионер вошел в комнату к супружеской паре, держа в руке револьвер, и, направив его на зятя, нажал на курок. Осечки не произошло, и мужчина, не произведя выстрела, удалился.

Однако инцидент на этом не закончился. Когда зять догнал его и попытался обезоружить, пенсионер направил ствол в окно и произвел холостой выстрел, после чего добровольно отдал оружие. На вызов оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали дебошира. В ходе проверки выяснилось, что он незаконно хранил у себя револьвер и боеприпасы к нему.

Теперь 70-летнему крымчанину грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ: 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и 222 «Незаконный оборот оружия». Максимальное наказание по совокупности статей может составить до пяти лет лишения свободы.

