Семеро путешественников исчезли в районе Авачинского перевала

На Камчатке спасатели ведут поиски семерых туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. По данным регионального управления МЧС России, путешественники прибыли в регион из Санкт-Петербурга и Череповца. Об этом сообщает РИА Новости .

Причиной для начала поисковой операции стало отсутствие у группы важного снаряжения — палатки и спутникового телефона, что делает их уязвимыми в условиях отсутствия мобильной связи. В ведомстве пояснили, что при наличии этих средств задержка возвращения не вызывала бы серьезных опасений, поскольку контрольная дата прибытия в Петропавловск-Камчатский приходилась на 10 апреля с учетом резервного дня.

По оценке спасателей, пропавшие являются опытными туристами и могли переждать непогоду в укрытиях, после чего продолжить маршрут. Вместе с тем не исключается, что группа попала в сложные погодные условия.

Поиски ведутся сразу по нескольким маршрутам, включая район перевалов и долину реки Шумной, где путешественников видели в последний раз. К операции привлечены спасатели, инспекторы природного парка и дополнительные силы.

Параллельно Следственный комитет РФ начал проверку по факту исчезновения. По предварительным данным, ранее группа разделилась после конфликта, а часть туристов продолжила путь без необходимого снаряжения.

