Семерых заблудившихся грибников вывели из леса подмосковные спасатели за день

Так, спасатели пришли на помощь двум жительницам Орехово-Зуево, которые во время «тихой охоты» забрели в бурелом и попали в болотистую местность. Все произошло недалеко от деревни Беливо. Медицинская помощь женщинам не понадобилась.

А в Чехове спасатели вывели из леса 48-летнюю женщину. Поисковая операция длилась около двух часов. Любительница собирать грибы сильно устала, но не нуждалась в помощи медиков.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вывели из леса женщину с травмой ноги.