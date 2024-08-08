Семерых заблудившихся грибников вывели из леса подмосковные спасатели за день
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» за день вывели из леса семерых заблудившихся грибников, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, спасатели пришли на помощь двум жительницам Орехово-Зуево, которые во время «тихой охоты» забрели в бурелом и попали в болотистую местность. Все произошло недалеко от деревни Беливо. Медицинская помощь женщинам не понадобилась.
А в Чехове спасатели вывели из леса 48-летнюю женщину. Поисковая операция длилась около двух часов. Любительница собирать грибы сильно устала, но не нуждалась в помощи медиков.
Ранее работники «Мособлпожспаса» вывели из леса женщину с травмой ноги.