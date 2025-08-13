Семилетнего мальчика, пропавшего в Чечне, нашли мертвым

Тело семилетнего Джабраила Мудаева, которого искали с 8 августа, было обнаружено в Чечне. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Согласно информации канала, причиной гибели ребенка стало утопление. Другие детали трагедии пока не разглашаются.

Мудаев исчез 8 августа, покинув свой дом в селе Верхний Наур и не вернувшись. В его поисках принимали участие более трех тысяч человек. Для поисковой операции был задействован вертолет. В ходе поисков на берегу реки Терек была найдена обувь мальчика. После этого к поискам были привлечены водолазы.

Представители правоохранительных органов также отмечали, что у ребенка были особенности в развитии, и он избегал общения с незнакомцами.

Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажки в российском регионе нашли безжизненное тело младенца.