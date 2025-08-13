Под окнами многоэтажки в российском регионе нашли безжизненное тело младенца

В Березниках Пермского края произошла шокирующая трагедия — под окнами многоэтажки на улице Мира обнаружили мертвую новорожденную девочку. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Как выяснилось, матерью малышки является 15-летняя выпускница девятого класса местной школы, проживающая с мамой и сестрой на пятом этаже этого дома.

Тело ребенка без признаков жизни нашла местная жительница, возвращавшаяся домой. Информацию о происшествии подтвердили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти, однако следователи возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют, при каких обстоятельствах погиб младенец.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мать, оставившую новорожденную в унитазе. Следователи возбудили уголовное дело.