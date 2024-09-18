Семилетнего мальчика с пневмонией доставили в ДКЦ имени Рошаля вертолетом санавиации
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили работу санитарного вертолета, который доставил семилетнего мальчика в ДКЦ имени Рошаля в Красногорске.
Как сообщил начальник территориального управления Александр Квашнев, слова которого приводит пресс-служба ведомства, ребенка привезли на вертолетную площадку из Ногинской ЦРБ. Маленький пациент находился в тяжелом состоянии, ему диагностировали пневмонию.
«Специалисты помогли транспортировать пациента из кареты скорой помощи в вертолет, который переправил его в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, расположенный в Красногорске», — уточнил Квашнев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о рабочем визите президента России Владимира Путина в ДКЦ имени Рошаля.