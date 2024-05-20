Семилетний мальчик погиб при пожаре в жилом доме в Раменском

Семилетний ребенок стал жертвой пожара в жилом доме на Ленинской улице в подмосковном поселке Ильинское, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Трагедия случилась накануне около четырех часов утра. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует Раменская городская прокуратура.

Точные причины произошедшего будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. В надзорном ведомстве добавили, что, вероятно, в доме был разожжен камин.

Как сообщили ранее в подмосковном главке МЧС, на ликвидацию последствий возгорания спасателям понадобилось более двенадцати часов.