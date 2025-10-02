Семья из трех человек пропала в тайге Красноярского края

Отмечается, что супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью отправились в поход в направлении горы Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин и не вернулись.

По информации телеграм-канала SHOT, место, выбранное семьей для похода, популярно среди туристов, однако там нет никакой инфраструктуры. В поисках россиян участвуют более 50 человек, включая профессиональных спасателей и волонтеров.

Для обследования труднодоступной территории МЧС планирует привлечь вертолет. Кроме того, используется оборудование с тепловизорами. Пока следов семьи не обнаружено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Известно, что Ирина работает психологом, а Сергей является кандидатом наук. У пары есть старший сын, который активно участвует в их поисках.

Как пишет SHOT, две недели назад супруги уже совершали поход по так называемой Минской петле и благополучно вернулись. В этот раз они взяли с собой дочь, но что-то пошло не по плану.

Ранее сообщалось, что россиянин выжил после падения с 120-метрового водопада в Мьянме.