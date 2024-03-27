Семья участника СВО посетила с экскурсией подмосковный «Центр 112»

Супруге бойца и его четырехлетнему сыну продемонстрировали работу дежурной смены персонала региональной Системы-112. Также близкие военнослужащего узнали об особенностях работы номера «112» в Подмосковье и посетили комнату психологической разгрузки.

Кроме этого, семья бойца СВО побывала с экскурсией в седьмой пожарной части в Подольске. Там есть музей пожарной охраны. Отдельно женщине и ее сыну продемонстрировали пожарно-спасательную технику и экипировку. Также они ознакомились с работой диспетчеров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач в зоне СВО.