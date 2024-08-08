Съемочная группа, сопровождавшая военкора Поддубного, не пострадала от атаки ВСУ
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Военный корреспондент Евгений Поддубный был ранен в Курской области после удара украинской армии. Члены съемочной группы ВГТРК, которые находились рядом с ним, остались целы и невредимы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление звукооператора Станислава Еловского.
Автомобиль, в котором ехал Евгений Поддубный, был обстрелян с украинской стороны. Военкор получил тяжелые ранения, но никто из членов съемочной группы ВГТРК больше не пострадал.
«Все ок», — указал журналистам Станислав Еловский, когда его спросили про стояние других людей, которые были рядом с Поддубным во время обстрела.
Самого Поддубного отправят в Москву, где он будет помещен в одну из столичных клиник на лечение. Пока же он находится под присмотром медиков в Курске.