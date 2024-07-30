На одном из европейских порталов появилась публикация о том, что планы германского правительства Германии по переброске 800 тыс. солдат Североатлантического альянса в Восточную Европу в случае прямого вооруженного столкновения с Россией говорят о том, что Евросоюз во главе с Берлином готовится к полномасштабной войне. По словам заместителя председателя Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, страх угрозы, якобы исходящей от нашей страны, является «застарелой немецкой болезнью. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что в прошлом Германия не раз пыталась начать «крестовый поход» на Восток, в том числе в ХХ веке. Очередная подобная попытка может стать последней ошибкой в истории немецкого государства.

По мнению сенатора, тевтонский дух вновь проснулся в германской нации, и опять им неймется, опять они бредят походом на Восток. Хотя это весьма печально, поскольку немцы сильно пострадали от таких планов в прошлом веке дважды. Это сильная нация, они умеют воевать. Тем не менее эскалация конфликта с нашей страной со стороны Германии может стать ее наиболее тяжелой, и, вероятно, последней ошибкой, поскольку это может в итоге привести к полному исчезновению немецкого государства, как добивались этого после Второй мировой войны США, Великобритания и Франция.

Он подчеркнул, что остается надеяться на то, что немецкой нации «привит какой-то иммунитет», и она сможет не допустить возвращения к своему прошлому.

Ранее мы сообщали, что ФРГ расширила военную поддержку Киева новым пакетом вооружений.