По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, в Незалежной дело может дойти до сноса Одессы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Политик таким образом отреагировал на намерения властей киевского режима демонтировать памятник великому русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе.

Он добавил, не исключено, что после этого украинские власти решатся и на снос самого города, созданного русской императрицей Екатериной II, так как она ведь тоже поперек горла нынешнему режиму Зеленского.

Ранее он назвал визит Блинкена на Украину только поводом для атаки на Тульскую область.