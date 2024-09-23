По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, прощальная речь уходящего со своего поста генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с которой тот выступил в Брюсселе, является ужасающей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что генсек НАТО поставил себе в заслугу мобилизацию всех государств блока на конфликт против нашей страны.

По мнению политика, Киев фигурирует в качестве подвластного приводного ремня указанной катастрофы.

Ранее Йенс Столтенберг рассказал, есть ли жизнь после НАТО.