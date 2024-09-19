Столтенберг рассказал, есть ли жизнь после НАТО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл свои планы на ближайшее будущее после завершения срока полномочий 1 октября.
Согласно информации, полученной из интервью германским СМИ, транслировавшегося на официальном сайте альянса, Столтенберг намерен посвятить себя писательской деятельности.
Экс-глава НАТО подтвердил, что по возвращении в Норвегию он приступит к работе над проектом, который, возможно, в будущем обретет форму книги. При этом Столтенберг воздержался от раскрытия деталей относительно содержания своего будущего литературного труда.
Это заявление прозвучало в контексте серии выступлений Столтенберга в западных СМИ, где он подводит итоги своего десятилетнего пребывания на посту генерального секретаря НАТО.
Примечательно, что ранее Столтенберг отрицательно отвечал на вопросы о возможной писательской деятельности. Однако теперь, на пороге новой главы своей жизни, он изменил свою позицию.
Передача полномочий новому генеральному секретарю НАТО запланирована на 1 октября. Церемония пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе, где Столтенберг официально передаст дела своему преемнику - бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
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