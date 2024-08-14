Сенатор Карасин спрогнозировал падение киевского режима вслед за атакой на Курскую область
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По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, атака украинской армии на Курскую область ведет к падению зарвавшегося в своих амбициях киевского режима. Об этом сообщили Argumenti.ru.
Он уточнил, что такие действия не запугают жителей нашей страны, а в целом противоречат здравому политическому смыслу.
Ранее также председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов обозначил атаку украинских войск на Курскую область агонией киевского режима.