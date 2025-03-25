Сенатор Климов предупредил об угрозе от покинувших Россию айтишников

Те специалисты из IT-сферы, которые покинули РФ из-за несогласия с ее политикой, могут быть опасны для государства и общества. Такое мнение высказал Андрей Климов, руководитель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Его точку зрения привело РИА Новости.

Сенатор выступил на заседании комитета, который он возглавляет. Он отметил, что сейчас много говорят об уехавших из России артистах, писателях и так далее, но забывают про специалистов из IT-сферы, выехавших за рубеж. В то же время такие люди не только отлично знают русский язык и в курсе, как все устроено.

«Которые являются профессионалами. Которые помалкивают и работают совершенно не на нас», — указал Климов.

Он напомнил, что таких уехавших айтишников тысячи и всех их могут использовать против России, в частности для вмешательства Запада в выборы.

Ранее другой сенатор Алексей Пушков оценил ситуацию в Германии. Он заявил, что возможный будущий глава правительства ФРГ Фридрих Мерц намерен возродить немецкую военную машину. По его мнению, среди немцев наблюдается постепенная милитаризация сознания.