Сенатор Колбин оказался владельцем авто со свертком у заксобрания в Севастополе

По предварительным данным, внедорожник Range Rover с прикрепленным свертком принадлежит сенатору Совета Федерации Сергею Колбину. В период Майдана он руководил спецподразделением «Беркут», дислоцированным в Киеве, сообщил телеграм-канал Mash.

Сотрудники «Беркута» отвечали за поддержание общественного порядка во время массовых акций протеста в украинской столице. Группа из полусотни бойцов, прибывшая из Севастополя, находилась в Киеве с 11 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

В настоящее время Колбин является сенатором, представляющим Севастополь. Украинские власти обвиняют его в государственной измене из-за перехода на службу в Российскую Федерацию.

Также SHOT пишет, что 55-летний Колбин был объявлен в розыск на Украине по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также в злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Колбин возглавлял «Беркут» с 2004 по 2016 год, после чего занял должность начальника Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Севастополю, а затем стал заместителем начальника по всему Крыму. Севастополь в Совете Федерации Колбин представляет с 2020 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на участников СВО с помощью заминированных посылок.